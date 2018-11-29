دراسة وطنية تكشف الشُعب الدراسية الأكثر جاذبية في المغرب

كشفت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة “كاسبرسكي لاب” بشراكة مع مكتب الدراسات واستطلاع الرأي “أفيرتي” Averty، أن المعلوميات وكل ما يخص الأنترنت والحواسيب هو الشعبة الدراسية الأكثر جاذبية في المغرب.

وأفادت نتائج الدراسة، التي تم الكشف عنها بداية الأسبوع الجاري، والتي شملت عينة على الإنترنت تتكون من 750 من المهنيين المغاربة موزعين على 40 مدينة، أن 43 في المائة من المغاربة أكدوا جاذبيتهم إلى المعلوميات.

وحل التسويق والإشهار والتواصل في الرتبة الثانية كأكثر الشعب جاذبية بـ36 في المائة، ثم التجارة 31 في المائة، وما يخص عالم السيارات 25 في المائة، ثم أخيرا التدقيق والمحاسبة والتدبير بـ24 في المائة.

وتزيد أعمار الفئة المستجوبة عن 21 سنة، ومعظمهم من الموظفين (33%)، والأطر (23%)، والمهن الوسيطة (14%)، ومديري المقاولات الصغيرة والمتوسطة (10%).

وكشفت الدراسة نفسها، كما نشرنا في خبر سابق، أن ما يقارب 30 % من المستجوبين، لا يعملون حاليا في المجال الذي تلقوا فيه تكوينهم.

وأفادت الدراسة، أن الأسباب التي تمت إثارتها أولا هي الافتقار إلى الفرص (51%)، وهو معدل يصل إلى 66% بالنسبة للنساء، واكتشاف وظيفة أكثر إثارة للاهتمام (29%)، أو الحصول على أجور أعلى (20%).