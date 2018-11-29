بعد 90 سنة في المغرب.. “رونو” للسيارات تُطلق مؤسستها

أطلقت مجموعة “رونو” لإنتاج السيارات، اليوم الخميس، مؤسستها بالمغرب،

وقال مارك ناصيف، المدير العام لـ”رونو المغرب”، ورئيس مجلس إدارتها، خلال إطلاق المؤسسة اليوم في الدار البيضاء، إن الخطوة هي “تجسيد لوعد متجدد للمستقبل، وأن الجانب الإنساني في صميم انشغالاتنا في المغرب”.

وأوضح أن مجموعة “رونو” الفرنسية، المتواجدة بالمملكة منذ سنة 1928، تلتزم باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة لفائدة سكان الأحياء المجاورة ومواقع عمل المجموعة.

وأبرز أن المؤسسة تضفي بعدا جديدا على التزامات المجموعة، مع ضمان استمرارية سياستها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وأعمالها الخيرية، مضيفا أن المؤسسة تضطلع أيضا بمهمة صياغة وتطوير مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالإدماج والتنقل المستدام، مستندة في ذلك إلى القيم والدراية التي تتميز بها مجموعة رونو.

وينتج مصنع “رونو” بالدار البيضاء (سوماكا) نماذج من علامة رونو منذ 1966، ونماذج من مجموعة (داسيا) منذ 2005.