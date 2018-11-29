الخلفي يعلن المصادقة على إحداث جائزة “صحافة الرسم الكاريكاتير

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي بإسم الحكومة، اليوم الخميس في بلاغ قرأه خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، إن مشروع مرسوم رقم 2.18.779 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729، والذي يهدف إلى إحداث جائزة “صحافة الرسم الكاريكاتوري”، من أجل تثمين جهود الصحافيين في فن رسم الكاريكاتور عن طريق مكافأة أفضل أعمالهم.

ويأتي هذا المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه، لتحفيزهم على الإرتقاء بمسار الفكر والثقافة وإعلاء قيمة الإبداع بالمملكة، بما سيساهم في تنشيط حركة الحقل الإعلامي، حيث لم يعد هذا الإبداع ترفا فنيا، بل صار مكونا أساسيا من مكونات أي مطبوع ورقي أو كتابي، حيث يحظى بمتابعة واسعة من قبل الجمهور القارئ.

هذا، ويهدف هذا المشروع، الى ترسيم السند القانوني الذي بموجبه يمنح تعويض مالي لفائدة أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للصحافة، وذلك بالتنصيص على تخصيص تعويض مالي جزافي لرئيس وأعضاء اللجنة، تحدد قيمته بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير أشارت في توصياتها التي رفعتها خلال الدورة العاشرة للملتقى الوطني لفن الكاريكاتير والإعلام والمقام فعالياته بشفشاون، خلال شهر يوليوز المنصرم، إلى ضرورة الإعتراف بفن الكاريكاتير كجنس صحافي من بين الأجناس الصحفية.

ودعت إلى تخصيص جائزة لهذا الفن الذي أصبح جزء لا يتجزء من مكونات الصحافة وهو الأمر الذي حققته وزارة الثقافة والإتصال بعد تعديل هذا المرسوم والمصادقة عليه والإعلان عن الجائزة الوطنية في الكاريكاتير.