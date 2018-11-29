من هو شريف دسوقي الممثل الأفضل بمهرجان القاهرة؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

شريف دسوقي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفائزين بالجوائز المقدمة في الدورة الأربعين، التي أُقيمت فعالياتها، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، والمدير الفني يوسف شريف رزق الله، ذلك عقب عزف السلام الجمهوري، وقد حازت مصر على عدة جوائز عبر الأعمال والفنانين المشاركين باسمها في المهرجان، حيث نجح "ورد مسموم" في حصد 3 جوائز، بينما تمكّن الفنان شريف دسوقي من اقتناص جائزة أحسن ممثل عن فيلمه "ليل خارجي".

وشريف دسوقي هو من مواليد محافظة الإسكندرية، تربى في مسرح إسماعيل ياسين حيث كان والده مديرًا للمسرح، بدأ مشواره الفني عام 2003، وهو ممثل ومدرب تمثيل وكاتب مسرحي، وله تجارب سينمائية محدودة، منها "العنف والسخرية" للمخرجة أسماء البكري عام 2003، و"حاوي" للمخرج إبراهيم البطوط عام 2010، والفيلم القصير "حار