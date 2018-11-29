انت الان تتابع نهائي «الدم والنار» يقترب من هذا الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ م

كشفت تقارير صحافية إسبانية اليوم الخميس أن ملعب سانتياجو برنابيو معقل نادي ريال مدريد، قد يكون خيارا لإقامة مباراة الإياب لنهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي "كونميبول" إقامتها خارج الأرجنتين، ووفقا لصحيفة "أس" المقربة من ريال مدريد، فإن إدارة الملكي أبدت استعدادها لاستضافة اللقاء، الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من "كونميبول" نظرا لوجود جالية أرجنتينية كبيرة بإسبانيا.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد أعلن أمس عن نقل المباراة الى خارج ملعب المونيمونتال ملعب ريفر بليت بعد أحداث الشغب التى قامت بها جماهير الفريق صاحب الأرض، حيث قامت الجماهير برشق حافلة بوكا جونيورز بالحجارة، وهو ما تسبب في تحطم نوافذ الحافلة، وإصابة عدد من لاعبي الفريق الضيف، كما تسبب إطلاق