انت الان تتابع محمد حفظي بختام مهرجان القاهرة: السينما في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٦ م

محمد حفظي

بدأ حفل ختام الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعزف السلام الجمهوري، وأعقبه كلمة افتتاحية للفنان محمود حميدة، ثم قدّمت جاسمين طه زكي مقدّمة الحفل، رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، والذي وجه الشكر في كلمته للعديد من الشركاء والرعاة للمهرجان، مضيفًا: "بدونهم المهرجان ماكنش هيظهر بالصورة دي"، وخص بالذكر مدير مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ألبيرتو باربيرا، لحضوره حفل الختام، والمدير الفني للمهرجان ورمزه التاريخي يوسف شريف رزق الله، ولكل فريق عمل المهرجان، وإدارة الأفلام، متابعًا: "أتمنى أن نلتقي في دورة أخرى".

أضاف حفظي: "أعتز أنه كان هناك إقبال حقيقي في السينمات، بيعنا تذاكر ضعف العام الماضي، وهذا إنجاز يستحق أن أذكره في الختام". تابع: "السينما المستقلة في خطر، الدعم المتاح للسينما العربية أصبح ضعيفا، المخرجين مابقوش لاقيين فرصة لأي دعم، مصر بلد بتقدر تساعد وتدعم السينما العربية وهذا شيء يُشرفني حتى نلتقي