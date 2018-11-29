انت الان تتابع الإعدام شنقا لـ3 أشقاء قتلوا جارهم في إمبابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٦ م

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بإحالة أوراق 3 أشقاء قتلوا عاملا بسبب خلافات الجيرة لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 24 فبراير للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة اتهمت كل من "خالد مصطفى" 50 سنة (محبوس) وشقيقيه "وليد" و"محمد" (هاربين)، بقتل المجنى عليه إسلام جمال نصر عمدا مع سبق الإصرار. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين قتلوا المجنى عليه بسبب خلافات بينهم، وأنهم أعدوا أسلحة عبارة عن (مطواة، كذلك،عصى)، وانتظروا المجنى عليه بمنطقة إمبابة وما أن شاهدوه حتى اعتدوا عليه بالضرب والطعن فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فتحى عيد البيومي، بالإعدام شنقا لمتهمين، لاتهامهما بقتل سائق ميكروباص لسرقته. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين عبد الله عادل للفنجري، 21 سنة، عاطل، وسيد ربيع، 27 سنة، عاطل، استقلا سيارة ميكروباص مع المجني عليه أحمد محمد السيد، واستدرجاه إلى منطقة نائية في كرداسة،