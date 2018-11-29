انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٤ م أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفارس الأبيض التي ستدخل معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الاتحـاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الجمعة على استاد بتروسبورت بالقاهرة، في إياب دور الــ16 بالبطولة العربية لأندية الأبطال التي تحمل اسم "كأس زايد"، تكريما لاسم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، كان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد. وجاءت القائمة كالتالي:- عماد السيد - محمود جنش حراسة المرمي. كماتشو - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة خط الدفاع. فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - محمود كهربا - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما خط الوسط. عمر وجاءت القائمة كالتالي:- عماد السيد - محمود جنش حراسة المرمي. كماتشو - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة خط الدفاع. فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - محمود كهربا - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما خط الوسط. عمر السعيد - كاسونجو خط الهجوم. وتأهل الزمالك لدور الــ16 على حساب فريق القادسية الكويتي بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-1 بمجموع المباراتين واحتساب الهدف بهدفين خارج الديار. وتأهل حتى الآن كل من الوصل الإماراتي على حساب النادي الأهلي وفريق مولودية الجزائر على حساب فريق النصر السعودي.

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .