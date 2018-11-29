انت الان تتابع داليا البحيري: محمد حفظي غير شكل «القاهرة السينمائي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ م

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها فخورة وسعيدة للغاية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، خاصةً أن لها الكثير من الذكريات في هذا المهرجان، وأكدت أنه ظهر بطريقة رائعة هذا العام، مضيفةً خلال استضافتها من قِبل قناة DMC على هامش الحفل الختامي للمهرجان، مشيدةً برئيس المهرجان محمد حفظي، وفريق عمل الدورة، حيث بُذل جهدًا كبيرًا في التنظيم، وعمل المقابلات واللقاءات وانتهاءً بالسجادة الحمراء، متابعةً: "بكل صراحة حفظي غيّر من شكل المهرجان وطوره بشكل واضح".

وأُقيمت فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس