انت الان تتابع رانيا يوسف: مهرجان القاهرة مختلف.. وبصور 3 أفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٦ م

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مختلفة تمامًا عن سابقاتها، مشيدةً خلال استضافتها على هامش الحفل الختامي للمهرجان، بالتنظيم الرائع من فريق عمل المهرجان، مضيفةً: "التفاصيل رائعة، وكلنا ملاحظين إن المهرجان متغير عن السنين اللي فاتت"، موضحةً أنها لم تحضر عروض الكثير من الأفلام المشاركة في هذه الدورة، نظرًا لانشغالها بتصوير 3 أفلام دفعة واحدة، وهي "حب إيه"، و"دماغ شيطان"، و"عش الدبابير" من إخراج خالد الأعصر.

وأُقيمت فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس