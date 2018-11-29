انت الان تتابع سيد رجب: دورة مهرجان القاهرة مختلفة.. والتنظيم رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ م

قال الفنان سيد رجب، إن الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مختلفة تمامًا عن سابقاتها، مشيدًا خلال استضافته على هامش الحفل الختامي للمهرجان، بالتنظيم الرائع من فريق عمل المهرجان، موضحًا أنه لم يحضر عرض أي فيلم من الأفلام المشاركة في هذه الدورة، لانشغاله بتصوير مسلسل "أبو العروسة 2"، ولم يحضر حفل الختام إلا بعدما حصل على إجازة من التصوير، لافتًا إلى أنه يتطلع لخروج المسلسل كما يريده لينال إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أن عرضه في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد رجب، بالأصداء التي حققها فيلم "ليل خارجي" الممثل الوحيد لمصر في المسابقة الدولية للمهرجان هذا العام، مشيرًا إلى أن المهم ليس في عدد الأفلام التي تُعرض بالمهرجان، لكن في ماهية الأفلام المشاركة وجودتها. وأُقيمت فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد