الان تتابع عاجل .. دولة الاحتلال الإسرائيلي تعلن وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في مناطق ما يعرف بغلاف القدس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بأمر الاستخبارات.. أجهزة «هواوي» ممنوعة في نيوزيلندا إرسال الروائح عبر الهاتف .. حلم أصبح قريبا 7 دول في الاتحاد الأوروبي تشتكي Google لانتهاك البيانات هذه التطبيقات تحمي المحادثات الخاصة!

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