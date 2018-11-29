أسبانيا: إنتشال 560 مهاجراً من البحر المتوسط

قامت فرق الإنقاذ الإسبانية بانتشال 564 مهاجراً من البحر المتوسط، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، والعثور على جثث 3 آخرين، علي متن 12 زورقاً تولى الحرس المدني إنقاذ ركاب اثنين منها.

وذكرت إدارة عمليات الإنقاذ البحري الإسبانية على موقع تويتر، نقل المهاجرون إلى مرافىء ملقة وألميرية وموتريل في الأندلس، والعثور على 3 جثث مساء الأربعاء، في البحر.

وأصبحت إسبانيا بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين السريين عبر البحر إلى أوروبا، قبل اليونان، وإيطاليا، وبين 1 يناير و24 نوفمبر الجاري، وصلها 51 ألف مهاجر، ولقي 675 آخرين حتفهم خلال رحلاتهم.

ويعتبر هذا العدد نصف مجموع الواصلين إلى أوروبا بحراً للفترة نفسها، ويبلغ عددهم 106 آلاف، حسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة.