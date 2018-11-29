رويترز: ترامب يلغي اجتماعه مع نظيره الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تويتر لدى مغادرته متجهًا إلى قمة العشرين: "في ظل حقيقة أن السفن والبحارة لم يعودوا من روسيا إلى أوكرانيا، قررت إنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية إلغاء الاجتماع المقرر سلفاً مع الرئيس فلاديمير بوتين في الأرجنتين. أتطلع إلى قمة مهمة مرة أخرى فور حل هذا الوضع".
يذكر أن الاجتماع كان مقرراً على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية العشرين في الأرجنتين، بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.
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