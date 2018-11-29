ترامب يلغي لقاءه المقرر مع بوتين بسبب أزمة أوكرانيا

الغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمقرر له خلال قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر إنه ألغى الاجتماع الذي كان مقررا مع بوتين، بسبب الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه يتطلع للقاء مع بوتين في أقرب وقت ممكن بعد حل الأزمة.

وكان ترامب صرح قبل صعوده إلى الطائرة المغادرة إلى الأرجنتين خلال الساعة الماضية، بأنه يعتقد أن الوقت جيد جدا للقاء مع بوتين خلال قمة العشرين بالأرجنتين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الكرملين، أن بوتين وترامب سيعقدان في الأرجنتين لقاء ثنائيا موجزا، ستليه محادثات موسعة تستغرق نحو ساعة.

واتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو نظيره الروسي بالرغبة في ضم أوكرانيا إلى بلاده، وطالب حلف الناتو بنشر سفن حربية في البحر الأسود.

وقال بوروشينكو إن أوكرانيا ستفرض قيودا على المواطنين الروس في أوكرانيا.

وكان حرس الحدود الروس احتجزوا 3 زوارق بحرية أوكرانية والبحارة الذين كانوا على متنها بسبب ما اعتبرته روسيا انتهاكا لحدودها.

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