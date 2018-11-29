شكرا لقرائتكم خبر 117 مشروعا صحيا يقدمها مركز الملك سلمان لإغاثة اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض أمس، عقد المرحلة الثانية من العيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، لتقدم خدماتها لـ 3500 مستفيد وفق المعايير الدولية، بإجمالي قدرة 338,833 دولارا أمريكيا.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه استفاد من خدمات العيادات المتنقلة في عقدها الأول نحو 20 ألف مراجع من النازحين، مؤكدا أن هذا المشروع جزء من عمل المركز في حفظ صحة وكرامة الإنسان اليمني، وامتداد للخدمات الصحية التي يقدمها المركز في المحافظات اليمنية كافة.

إلى ذلك، يستمر المركز بتقديم مشروعاته الإغاثية للشعب اليمني المنكوب جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

المشروعات التابعة لقطاع الصحة

117 مشروعا

432.7 مليون دولار تكلفتها

3 مشروعات ضخمة لدعم وعلاج مرضى الفشل الكلوي داخل اليمن

تكلفتها الإجمالية 6.7 ملايين دولار

أول مشروعات المركز في اليمن 12 طنا من المستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى 2.2 مليون دولار

مليون و51 ألف دولار لاستكمال مشروع مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضال

وفر المركز جلسات غسيل للمرضى المسجلين

جلسات غير مبرمجة للحالات الطارئة

جلسات متابعة للحالات

وفر الاحتياجات لـ 4500 جلسة غسيل كلوي بمشروعه الثالث في 7 محافظات

123 ألف دولار تكلفتها الإجمالية