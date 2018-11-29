بعد نقاش ساخن.. البرلمان الألماني يقر ميثاق الهجرة الأممي

دبي - بواسطة محمد فارس نقاش ساخن جرى تحت قبة البرلمان الألماني حول الهجرة غير النظامية وسبل تنظيمها في المستقبل على المستوى الدولي. فقد قدم الائتلاف الحاكم مشروع قرار يتضمن المصادقة على الميثاق الدولي للهجرة وهو ما تم بالبرلمان بأغلبية مريحة. © picture-alliance/dpa/C. Koall Provided by Deutsche Welle

بعد نقاش ساخن حول ميثاق الهجرة الأممي، أقر البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ الخميس (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) مشروع الميثاق، الذي تقدم به الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأغلبية واضحة تمثلت بـ 372 صوتا لصالح الميثاق الدولي مقابل 153 صوتا معارضا إلى جانب 141 صوتا ممتنعا عن التصويت.

وجاء في مشروع القرار الألماني المقدم إلى البرلمان "أن ميثاق الهجرة الدولي يصب في مصلحة ألمانيا". وأكد مشروع القرار على أن "الميثاق الدولي للهجرة لا يمس بأي شكل من الأشكال السيادة الوطنية لألمانيا".

وقبيل التصويت بالاسم على مشروع القرار، دافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ميثاق الأمم المتحدة للهجرة في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه. وقال ماس في البرلمان الألماني "بوندستاغ" إنه لن يتم تقييد الحقوق السيادة الوطنية أو نقلها إلى أي مكان من خلال الميثاق.

وأشار إلى أن الميثاق يعد ردا للمجتمع الدولي على تحد ليس له حلول وطنية محضة تماما، لافتا إلى أنه لأول مرة يتوافر خطاب نوايا عالمي من أجل أهداف مشتركة وتنظيم الهجرة غير النظامية. وأضاف الوزير الاشتراكي قائلا: "النتيجة هي أنه لن يكون هناك قدر أكبر من الهجرة في العالم، وإنما أقل".

يذكر أن النائب في البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعارض، غوتفريد كوريو، هاجم الحكومة الألمانية بشدة، وقال إن الميثاق "لا يعد سوى دعوة عن وعي للهجرة من ربوع العالم إلى ألمانيا دون وضع حد أقصى".

ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني أندريا ليندهولتس، من الاتحاد المسيحي البافاري، أن "هدف الكتل البرلمانية بالائتلاف الحاكم الرامية لتنظيم الهجرة والسيطرة عليها وتحجيمها".

ح.ع.ح/ا.ح(د.ب.أ، إ.ب.أ)