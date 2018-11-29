شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة شيرين فراج تتقدم بطلب احاطة بشأن ضوابط انتخاب اتحاد الشاغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بتعديل الماده ( 165 ) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء ، بعدم الاعتداد بالتوكيلات فى الاقتراع السرى فى اختيار اتحاد الشاغلين أو سحب الثقة و جواز الاعتداد بالتوكيل الموثق فى حالات الاقتراع العلنى فيما يختص بأعمال الجمعية العمومية .

وقالت "فراج"، إنها تقدمت بطلب إحاطة أحيل إلي لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن قبول وزارة الإسكان التصويت على الاقتراع السرى بالتوكيلات العرفية، وذلك لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين، ويعتمد تلك التوكيلات العرفية رئيس اتحاد الشاغلين والذى قد يكون لديه مصلحة مباشرة فى توجيه تلك التوكيلات، مما يفتح بابا للفساد ويخالف صحيح القانون والدستور .

وأشارت "فراج" في بيان لها اليوم، أن ذلك أدى إلى الإخلال الجسيم بضمانات الحياد والعدالة والشفافية والدخول في دائرة الشبهات، خصوصا عندما يقوم باعتماد تلك التوكيلات مجلس إدارة تكون له مصلحة مباشرة وحقيقية في توجيه تلك التوكيلات، حيث يمرر، بل ويصطنع على غير الحقيقة توكيلات لأنصاره، وعلى نحو معين بما يخدم أهدافه وأغراضه، "خصوصاً إذا أدركنا أن قيامه بتصنيع تلك التوكيلات لأنصاره، ووضع العراقيل أمام توكيلات المختلفين معه في الرأي، يعتبر نوعا من أنواع الفساد بحكم أن مجلس الإدارة هو الذي يملك وحده كل كشوف وأدوات التصويت في الجمعية".

وأضافت "تقتضي قواعد العدالة والشفافية أنه في الحالة التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في حضور الجمعية، يستوجب أن تكون تلك الإنابات في صورة توكيلات رسمية أمام الموظف المختص بمكاتب الشهر العقاري لضمان صدور التوكيل حقيقة وواقعا من الموكل للوكيل".