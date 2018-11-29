شكرا لقرائتكم خبر عن مروة العبد فتاة التروسيكل : الرئيس وعد بالتكفل بتجهيزى فى فرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مروة العبد، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، والتى استقبلها الرئيس السيسى ، إن الرئيس وعدها بتجهيزها كاملا، وتكاليف زفافها على حسابه الشخصى، بالإضافة إلى توفير كل مستلزماتها التى تحتاجها.

وأضافت مروة العبد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الرئيس السيسى دعاها لحضور منتدى الشباب القادم ، وأكد لها أنها مثال للفتيات الشابة المكافحة من أجل لقمة العيش، مؤكدة أن الرئيس أجبر بخاطرها هى وأسرتها بالكامل، واستقبلها أفضل استقبال قائلا :" الاستقبال ده لم أراه فى حياتى".

وتابعت فتاة التروسيكل أنها سعيدة باستقبال الرئيس السيسى لها ولأسرتها ، وأنها ستكمل فى عملها من أجل التأكيد على الكفاح والعمل الذى دائما يدعو له الرئيس لكل الشباب والفتيات فى المجتمع.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الخميس، المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، معربا عن حرصه الشديد على الالتقاء بها شخصياً نظرا إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، ومشيدا بها كنموذج مشرف لشباب مصر كافة، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين فى الكفاح والعطاء والإصرار.