شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية للمحامين ضد مجلس النقابة بسبب تمويل المستشفى والمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم عد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس، على سلالم النقابة، احتجاجا على العقد الذى وافق عليه مجلس النقابة بإنشاء مستشفى ومول تجارى دون الكشف عن الجهة الممولة للمشروع ،ونشر بنود التعاقد.

ورفع المحامون لافتات كتب عليها "لا لذبح المحامين.. فين عقد القرض "، مرددين هتافات منها " باطل .. مجلس عاشور باطل.. عاشور خايف".

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بشارع عبد الخالق ثروت، ومحيط مبنى نقابة المحامين، ودفعت بالعديد من أفراد الأمن المركزى والشرطة النسائية، كما وضعت الحواجز الحديدية بمحيط مبنى النقابة.