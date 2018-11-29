شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يشارك فى "مناقشة الموروثات الاجتماعية" بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أمانة حزب المصريين الأحرار بالوادى الجديد، فى ندوة، تحت عنوان الموروثات الاجتماعية والحفاظ على الترابط الأسرى والزواج والتوريث.

تحدث محمود عبدالسلام رئيس لجنة التعليم بالحزب عن مشكلات عديدة تواجه المجتمع المصرى وعلى سبيل المثال الارتباط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى وسرعة الزواج والانفصال السريع.

وتحدث محمد عارف الأمين المساعد عن الخلع و شرعية إقامة الزوجة بعد الخلع فى المنزل مع زوجها.

كما تحدث سمعان خليل رئيسة محكمة الأسرة عن أسباب تفكك الأسرة المصرية.

وتقدم أسعد سعد فرح، أمين الحزب بالوادى الجديد بالشكر إلى منصور سعيد آدم مدير مركز النيل للإعلام، جريس شنودة مدير المتابعة بمركز النيل لإعلام، دعاء سعد رزق مديرة البرامج بالمركز على مشاركة حزب المصريين الأحرار ليعبر عن آرائه ورؤيته لحل بعض مشكلات المجتمع.

جدير بالذكر أنه حضر من قيادات الحزب إسلام نجاتى، ميخائيل سلامة، محمود عبدالسلام، محمد عارف الأمين المساعد.