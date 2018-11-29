بوتين: روسيا أحد ضامني أمن الطاقة في العالم

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "​روسيا​ تلعب دورا مهما في تأمين أمن الطاقة العالمي"، مشيراً إلى أن "روسيا تعد أحد أبرز ضامني أمن الطاقة العالمي نظرا لصادراتها الضخمة من موارد الطاقة"، مشيداً بـ"إمكانات روسيا في مجال الطاقة"، وقال "إن لدى روسيا اكتفاء ذاتيا من الطاقة".

وأوضح بوتين أن "الاحتياطيات الفريدة من جميع موارد الطاقة الرئيسية تلبي اليوم احتياجات البلاد من الطاقة بشكل كامل"، داعياً إلى "تقديم دعم لشركات الطاقة الروسية في الخارج، عبر تكثيف التعاون مع منظمات الطاقة الدولية والاستفادة من الاتحادات التي تشارك فيها روسيا".

وانتقد "المنافسة غير النزيهة التي تواجهها شركات بلاده"، مشيراً إلى ان "روسيا تواجه منافسة غير نزيهة في سوق الطاقة، بما في ذلك فرض حظر على توريد المعدات الروسية إلى بلدان أخرى"، داعياً أعضاء ​مجلس الأمن الروسي​ إلى "العمل على اجتثاث ​الفساد​ من قطاع الطاقة الروسي، و​القضاء​ على التعاملات المشبوهة".