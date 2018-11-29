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محمود عباس ينتقد الأمم المتحدة لعدم تنفيذ إسرائيل قراراتها‎

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انتقد الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​، ​الأمم المتحدة​، لـ"عدم تنفيذ ​إسرائيل​ القرارات الأممية المتعلقة ب​القضية الفلسطينية​"، متسائلا: "إلى متى سيتم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ومتى سيتحمّل ​المجتمع الدولي​ مسؤولياته؟".

ولفت إلى أن "​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، و​مجلس الأمن الدولي​، و​مجلس حقوق الإنسان​، وغيرها، اعتمدت قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين"، معربًا عن "أسفه لعدم تنفيذ تلك القرارات".

كما عبر عن "الالتزام التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وبالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967"، مشيراً إلى "اننا ما نزال على استعداد لإعطاء كل فرصة للجهود الإقليمية والدولية، استنادًا إلى المرجعيات الطويلة الأمد، لتحقيق سلام عادل".

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