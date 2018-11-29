أردوغان: مواصلة السلام والتنمية بآسيا لها أهمية عالمية

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "مواصلة السلام والتنمية في آسيا تشكل أهمية من أجل العالم أجمع"، مشيراً إلى أن "مواصلة السلام والتنمية في آسيا وتحقيق الوحدة الاقتصادية والاجتماعية بين دول المنطقة، يشكل أهمية من أجل العالم كله".

ووصف الرئيس التركي قارة آسيا بـ"أنها منطقة فرص من حيث انفتاحها على التغيير والتطوير، ومن حيث ديناميكية سكانها وغنى ثقافتها وتاريخها"، متمنياً للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تتخذ التعاون بين برلمانات دول المنطقة والسلام والرفاهية والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية أساسًا لها، النجاح في أعمالها وأن يكون اجتماع الجمعية العامة مثمرا.