رئيس البرلمان الإيطالي يعلق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ الإيطالي روبيرتو فيكو، في تصريحات لشبكة "RAI" الإيطالية أنه "أفيد رسميا وبأسف كبير بأن مجلس النواب يعلق كل العلاقات الدبلوماسية مع ​البرلمان المصري​ حتى إكمال التحقيق النهائي في قضية مقتل الطالب الإيطالي ​جوليو ريجيني​ في ​القاهرة​ عام 2016 ومعاقبة المذنبين".

واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل بها مع عدد كبير من الشخصيات الناشطة في البلاد، يوم 25 كانون الثاني من العام 2016 في القاهرة، ليتم لاحقا العثور على جثته وعليها آثار تعذيب .

وتسبب مقتل الطالب الإيطالي، البالغ 28 عاما من عمره، العام الماضي بأزمة دبلوماسية بين مصر و​إيطاليا​ بسبب اتهامات إيطاليا لمصر بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله.