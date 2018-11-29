الأسد: الشعب بجميع فئاته صبر وضحى وبالمقدمة القوات المسلحة وكل من وقف معها

لفت الرئيس السورس ​بشار الأسد​ خلال ترؤسه اجتماع ​الحكومة​ إلى ان "الشعب بجميع فئاته صبر وضحى، وفي المقدمة ​القوات​ المسلحة وكل من وقف معها، ومن حق كل من صبر وقدم أن يرى نتائج هذا الصبر، فهؤلاء ضحوا من أجل ثمن كبير هو وطن أفضل، ومن حقهم أن يروا الأفضل، ومن واجبنا أن نجعلهم يروا النتائج عبر ​مكافحة الفساد​"، مشدداً على أنه "يجب النظر الى موضوع الفساد بمنظور شامل، فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط وانما أي خلل في الدولة هو فساد".

وأكد ان "هدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي الى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين مما يعني عملياً تفتيت المجتمع، ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة"، مشيراً إلى ان "محاسبة الشخص الفاسد أمر ضروري وأساسي ولكنه ليس بداية عملية مكافحة الفساد وانما الأهم هو الوقاية والردع، والوقاية تبدأ من البنى والهيكليات والأنظمة والقوانين وكل ما يحكم عمل المؤسسات".

وأشار إلى أن "الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين، والقاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها مما يؤدي الى الفساد، ويجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن كل الاستثناءات الموجودة في القوانين من أجل إلغائها تماماً"، لافتاً إلى ان "ليس كل استثناء خطأ وإنما هناك ​حالات​ استثنائية في الكثير من القطاعات وهي ضرورية من أجل حيوية وديناميكية القوانين وبالتالي يجب استمرار العمل بها لكن مع وجود ضوابط تصدر بقرار من ​مجلس الوزراء​".

وشدد الأسد على انه "يجب على الوزراء جميعاً القيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن، بحيث لاَّ تتم ملاحقة الشخص الفاسد فقط وانما ضرب ​البيئة​ الفاسدة بما يخفف من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين.. وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل"، مشيراً إلى ان "مكافحة الفساد تأتي أيضاً عبر تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات اليومية التي يحتاجها المواطن، والتي تفتح الباب للفساد على نطاق ضيق ولكنه منتشر بشكل واسع ويؤثر بشكل مباشر على المواطن".

ولفت إلى "أهمية التوسع في مراكز خدمة المواطن، ويوجه كل وزارة أن تبحث أين لها علاقة مباشرة مع المواطن وأن تقوم بعملية جرد لكل المعاملات وتقترح إجراءات لتسهيلها، وتضع حدوداً واضحة لواجبات وحقوق المواطن والموظف الذي سيقوم بها ايضاً"، مشيراً إلى أن "هناك قناعة يجب أن تكون مغروسة في كل شخص يتبوأ منصباً وهو أن المجال الذي يعمل به هو الخدمة العامة أي أنه يجب أن يكون في خدمة المواطن وليس العكس".