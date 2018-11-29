الرئيس السوداني: الحرب لن تتكرر في دارفور كما يريد أعداء السلام

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، خلال افتتاحه قناة فضائية في دارفور، أن "الحرب لن تتكرر في دارفور غرب السودان كما يريد أعداء السلام لأن الناس قد دفعوا ثمنا ووعوا الدرس".
وشدد البشير على أن "أهل دارفور طردوا الشيطان، وبدأوا مرحلة جديدة، وستكون دارفور أفضل مما كانت عليه".
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت أن قواتها "دحرت الحركات المسلحة في دارفور، باستثناء جيوب صغيرة في جبل مرة يعمل الجيش على تحريرها".
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