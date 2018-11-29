دبوسي عرض مع المدير العام للنقل توسيع مرفأ طرابلس

عرض رئيس ​غرفة طرابلس​ و​لبنان​ الشمالي ​توفيق دبوسي​ مع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس ​عبد الحفيظ القيسي​ مشروع توسعة المرفأ. ولفت دبوسي الى أن "المشروع الذي هو بحجم وطن، بل بمدى إقليمي واسع في حال حصوله على الموافقات الرسمية سيتم تمويله بالإستناد الى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبات محط اهتمام من جانب ​المجتمع الدولي​ حيث لاقى القبول من السفير الصيني في لبنان بحيث يتلازم مع المبادرة التي أطلقتها بلاده والمتعلقة بطريق وحزام الحرير، والإهتمام من قبل سفيرة ​الولايات المتحدة​ وكافة الوفود الرسمية والإقتصادية والإستثمارية التي نلتقيها في الغرفة أو في المنتديات".

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