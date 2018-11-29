القواس: جنبلاط هو المحرض والعبثي الأول في لبنان

رد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي ​محمد شاكر القواس​ على كلام رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ معتبراً إياه "المحرض والعبثي الأول في ​لبنان​، وأنه أول من حرض على ​الفساد​ السياسي والمالي والحكومي في ​الدولة اللبنانية​ باعتباره رمزاً معلنا له، وأنه أول من عبث برأس رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ وحرضه على ​سوريا​ و​المقاومة​ التزاماً منه بتراثه التاريخي في تنفيذه لمشاريع الأجنبي"

من جهة أخرى استنكر القواس الإساءة للشخصيات والرموز السياسية معتبراً أن "على الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والإبتعاد عن هذه اللغة حماية للوطن ودرءاً للفتنة".