LBC: هناك تسوية لأزمة التشكيل يُعمل عليها في السر وستتم عاجلا ام آجلا

كشفت مصادر لقناة الـ"LBC" أن هناك تسوية لأزمة تشكيل ​الحكومة​ يُعمل عليها في السر وستتم عاجلا ام آجلا"، مشيرة الى أن "الوزير السنّي سيكون من حصة ​رئيس الجمهورية​ وليس من النواب الستة على ان يقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ به".

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