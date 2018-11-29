التحكم المروري: حادث تصادم مركبتين على محول نهر الموت والاضرار مادية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "وقوع ​حادث تصادم​ مركبتين على محول ​نهر الموت​"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية".

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