وهاب ردا على الشيخ حسن: لينتبه لمالية مشيخة العقل والأوقاف افضل من التدخل بالسياسة

رد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي علىشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، قائلا: "لا ألومه فهو اختار أن يكون شيخ فريق من الدروز ولكن اتمنى عليه أن ينتبه لمالية مشيخة العقل والأوقاف افضل من التدخل بالسياسة".
كما توجه إلى قاطعي الطرق، قائلا: "يا جماعة أن بالضيعة والطرقات التي تقطع لا أسلكها لذا عيب عليكم الإستمرار في إزعاج الناس وقطع الطرق وتلويث البيئة".
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