وهاب ردا على الشيخ حسن: لينتبه لمالية مشيخة العقل والأوقاف افضل من التدخل بالسياسة

رد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي علىشيخ عقل طائفة الموحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، قائلا: "لا ألومه فهو اختار أن يكون شيخ فريق من الدروز ولكن اتمنى عليه أن ينتبه لمالية مشيخة العقل والأوقاف افضل من التدخل بال​سياسة​".

كما توجه إلى قاطعي الطرق، قائلا: "يا جماعة أن بالضيعة والطرقات التي تقطع لا أسلكها لذا عيب عليكم الإستمرار في إزعاج الناس وقطع الطرق وتلويث البيئة".