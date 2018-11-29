فقدت جنينها خلال الولادة.. مروحية “الدكالي” تتدخل لإنقاذ أم من الموت

تم أمس الأربعاء، إسعاف ونقل امرأة في عقدها الثالث على متن مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة، وذلك من دوار “باتيلي” ذي التضاريس الجبلية الوعرة وصعبة الولوج التابع لتراب الجماعة القروية “أنركي” (50 كلم عن أزيلال) إلى المستشفى الإقليمي الأطلس الكبير بأزيلال.

وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ، أن السيدة المعنية كانت تعاني من مضاعفات صحية على إثر عملية ولادة عسيرة بالمنزل بمساعدة إحدى المولدات التقليديات (قابلة) نتج عنها وفاة المولود، مضيفة أنه، وبعد اتصال السلطات المحلية بمصالح المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال، انتقل فريق طبي وتمريضي تابع للمركز الصحي لأنركي إلى المنزل المذكور، حيث قام بفحص المريضة وتقديم الإسعافات الأولية لها في انتظار وصول المروحية الطبية، التابعة لجهة مراكش-آسفي، والتي تغطي أيضا جهة بني ملال-خنيفرة، إلى عين المكان.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال تم نقل هذه السيدة مرفوقة بطاقم طبي وتمريضي إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الأطلس الكبير بأزيلال، وذلك قصد مواصلة العلاج والاستشفاء، حيث توجد حاليا بمصلحة الولادة بالمستشفى في حالة صحية جيدة بعد أن استفادت من مجموعة من الفحوصات الطبية والمختبرية.