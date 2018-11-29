السترات الصفراء” تلاحق ماكرون في الأرجنتين

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مع زوجته للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وعند نزوله استقبله عند مدخل الطائرة ضباط الأمن وموظفو المطار بعضهم يرتدي سترات صفراء، مشابهة لتلك التي ارتداها المتظاهرون في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار البنزين.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وثقت اللحظة، كما تعددت التعليقات بين ساخر وناقد ومؤكدين أنه لا مفر من “السترات الصفراء”.

وأعلنت حركة “السترات الصفراء” الـ1 من ديسمبر موعدا لتحركها الاحتجاجي الثالث، ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس إيمانويل ماكرون.

وجاء نداء الحملة الثالثة بعد التصريحات التي أدلى بها ماكرون واصفا الاحتجاجات بالمهينة والمخجلة لقيم الدولة الفرنسية والفرنسيين.