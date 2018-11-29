توقيف عصابة إجرامية متهمة بتهريب البشر وحجز زوارق ومبالغ مالية مهمة بالناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية رأس الماء بإقليم الناظور، اليوم، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 6 أشخاص ينشطون في تهريب البشر عبر سواحل الريف.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الموقوفين هم أربعة أشخاض يتحدرون من بلدة رأس اماء التابعة للنفوذ الترابي للناظور وإثنين من مدينة بركان تتراوح أعمارهم بين 22 و 50 سنة، تم حجز بحوزتهم ثلاث زوارق مطاطية، وثلاث محركات، بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أحد الموقوفين تم ضبط لديه مبلغ مالي من العملة الأجنبية تجاوزت قيمته 60 ألف أورو، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى لم يتم الكشف عن قيمتها بعد.

هذا وتم إحالة الموقوفين لدى سرية الدرك ببلدة رأس الماء، قبل أن يتم إحالتهم على الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم في المنسوب إليهم، وتقديمهم على أنظار العدالة المختصة لإتخاذ المتعين في حقهم.