ماكرون: سيجتمع بولي العهد السعودي في الأرجنتين

أعلن الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، أنه سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، في الأرجنتين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل، أمس الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20، التي تنطلق أعمالها، غدًا الجمعة.

وقال إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني: “لطالما كنت واضحًا بشأن مسألة السعودية، وحتمًا ستتاح لي فرصة لمناقشة ذلك مع ولي العهد على هامش قمة العشرين”.