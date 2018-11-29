العيون.. هتك عرض قاصر على يد شخص استدرجها عبر تطبيق “واتساب”

تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، من فك لغز اختفاء قاصر عن الأنظار، وبحث عائلتها عنها.

وأفاد مصدر أمني لـ”اليوم24″، اليوم الخميس، أن مصلحة المداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، توصلت بمعلومات تفيك بكون القاصر تتواجد رفقة أحد الشبان بداخل محل للمأكولات بجوار مسجد حي المسيرة بطانطان.

وبعدما انتقلت عناصر المداومة على وجه السرعة إلى المحل المذكور تم ضبط المعنيين، حيث تبين بعد البحث في القضية أن الموقوف قام باستدراج القاصرة إلى تلك المدينة عن طريق إحدى تطبيقات الرسائل الفورية، ليتمكن من هتك عرضها بدون عنف.

بأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.