فرنسا تستبعد التنازل عن مقعدها في مجلس الأمن لمصلحة الاتحاد الأوروبي‎

استبعدت فرنسا ضمنًا، يوم الخميس، التنازل للاتحاد الأوروبي عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، كما تقترح برلين، مشدّدة على أنّها تسعى بدلًا من ذلك إلى حصول ألمانيا ودول أخرى على هذه العضوية الدائمة.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون در مول:”فرنسا تؤيّد توسيع مجلس الأمن لإدخال أعضاء دائمين مثل ألمانيا وكذلك أيضًا اليابان، والبرازيل، والهند، بالإضافة إلى بلدين أفريقيين”.

وكان نائب المستشارة الألمانية وزير المال أولاف شولتز اقترح، يوم الأربعاء، أن تتخلّى باريس عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي لمصلحة الاتحاد الأوروبي الذي سيحصل بذلك على وزن دبلوماسي كبير.

لكنّ باريس أبدت في المقابل استعدادها لـ “تنسيق” مواقفها مع ألمانيا “في إطار روح الشراكة الفرنسية – الألمانية”، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وتشغل ألمانيا ابتداءً من يناير 2019 واحدًا من المقاعد العشرة للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، الذين يتم اختيار كل واحد منهم لفترة سنتين.

وأكدت باريس أنها “ستأخذ في الاعتبار كلَّ المواقف الأوروبية في التعبير عن مواقفها الوطنية”، وستشارك “بفاعلية بتنسيق موقف الاتحاد” الأوروبي في إطار الأمم المتحدة.