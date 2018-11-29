بهدفه في شباك آيندهوفن... ميسي يتفوّق على رقمٍ لكريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في تخطي رقم قياسي كان مسجلا باسم منافسه اللدود كريستيانو رونالدو، في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما أحرز هدفًا في شباك آيندهوفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان الهدف الرائع الذي أحرزه ميسي أما آيندهوفين الهولندي، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف، يحملُ الرقم 106، لميسي بدوري الأبطال.

ورغم أن رونالدو لا يزال يتفوق بفارق مريح على ميسي كأفضل هداف للبطولة القارية، فإن ميسي

وبات ميسي أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أهدافا مع فريق واحد، رغم أن أن رونالدو لا يزال يتفوق بفارق مريح عليه كأفضل هداف للبطولة القارية في التاريخ.

وفي الوقت الذي يحوي فيه رصيدُ الأرجنتيني، 106 أهداف سجلها جميعها مه برشلونة، فإن رصيد رونالدو من الأهداف في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد، هو 105 من الأهداف.

وسجل رونالدو ما مجموعه 121 هدفا في دوري أبطال أوروبا، في 157 لقاء خاضها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد، ويوفنتوس.

أما في النسخة الحلية، فقد رفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 6، متساويا في صدارة الهدافين مع البولندي روبرت ليفاندوفكسي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويسيرُ ميسي ورونالدو بعيدا عن أقرب المنافسين لهما، حيث يأتي راؤول غونزاليس مهاجم ريال مدريد التاريخي في المركز الثالث بـ66 هدفا أوروبيا سجلها مع الفريق الملكي مدريد.