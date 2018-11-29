وفد برلماني برئاسة الزهار يزور جنوب أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار وفد برلماني من كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، برئاسة د. محمود الزهار، رئيس الكتلة، وعضوية كل من النائب د. مروان أبو راس والنائب مشير المصري والنائب محمد فرج الغول، دولة جنوب أفريقيا بدعوة رسمية من كتلة الحزب الوطني في البرلمان الجنوب أفريقي .

ووصل الوفد البرلماني دولة جنوب أفريقيا اليوم، الخميس، و كان في استقباله أمين العلاقات الدولية عضو البرلمان الجنوب أفريقي، السيدة ليسوما ، ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع رئاسة البرلمان الجنوب أفريقي وقيادة الحزب الوطني ANC والأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات رسمية وشعبية.

وبحسب بيان صادر عن الوفد الفلسطيني فإن الزيارة تهدف للتحشيد والإسناد والدعم للقضية الفلسطينية لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني المتصاعدة بفعل العدوان والحصار الصهيوني المستمر، ولشرح آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.