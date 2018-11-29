نهائي ريفر - بوكا الأرجنتينييْن: هل سيُلعَب في قطر أم في مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمرُ الدراما التي صاحبت اللقاء الذي جمع بين أكبر ناديين في الأرجنتين، إذ لا وجهة واضحةً لحد الآن حول المكان الذي ستُلعب فيه المباراة النهائية، إلا أن تقارير إعلامية، أفادت بأن ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الإسباني، ريال مدريد، قد انضمّ إلى قائمة الملاعب المرشحة لاستضافة إياب نهائي كأس ليربتادوريس، الذي سيجمع بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، بعد أن كان من المقرر أن تقام مباراة الإياب الحاسمة على استاد مونومنتال التابع لريفر بليت، السبت الماضي، في مباراة أُجّلت بسبب العنف الذي شكّل خطرا على اللاعبين.

ونقلت وكالةُ "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، عن مصدر في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، قوله "إن مباراة الإياب المؤجلة في نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز ربما تُقام في قطر".

تعرّض بعض اللاعبين للإصابة بسبب شغب الجماهير (أ ب) تعرّض بعض اللاعبين للإصابة بسبب شغب الجماهير (أ ب)

وقال المصدرُ إن "قطر ضمن البدائل" مرجحا أن تقام المباراة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، المقبل.

ويُتوقّع أن يصدر الكونميبول بيانا رسميا بهذا الصدد في وقت لاحق اليوم الخميس، من مقره في باراجواي، ومن المُقرر أيضا أن تستمع لجنة الانضباط المستقلة التابعة للاتحاد القاري؛ للطعن الذي تقدم به بوكا جونيورز، لاحتساب النتيجة لصالحه بعد عنف مشجعي ريفر بليت وهو ما سيقود الأزمة لمزيد من الارتباك، حال تم اعتماده.

تدابير أمنية مشددة (أ ب) تدابير أمنية مشددة (أ ب)

وكان لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة ليال مدريد، رأي مختلف، إذ ذكرت أن النادي الملكي أعطى موافقته على استضافة المباراة على ملعبه، كما أنه من المنتظر أن يوافق الاتحاد الإسباني والفيفا واتحاد أميركا الجنوبية على القرار.

وأِشارت الصحيفة إلى أن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وبين رئيسي عملاقي الأرجنتين، ستُساهم في تقريب وتسهيل استضافة البرنابيو للنهائي.

(أ ب) (أ ب)

وأضافت أن اللعب "على ملعب الفريق الفائز بدوري الأبطال 3 مرات على التوالي(ريال مدريد) سيكون أمرا رائعا، خاصة مع وجود جالية أرجنتينية كبيرة في إسبانيا (...) كما أن موعد المباراة يتزامن مع أحد الأعياد التاريخية لمدريد، وهو ما يزيد من فرصة تسويق اللقاء، خاصة وأن العاصمة الإسبانية تستقبل سياحا من مختلف أنحاء العالم".

وتعادل أكبر ناديين في الأرجنتين 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بوكا جونيورز، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.