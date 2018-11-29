شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي لـ«النهضة»: أرفض تهديدكم والان نبدء بالتفاصيل

اتهم الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حركة النهضة بأنها وجهت تهديدات له شخصيا.

وصف الرئيس التونسي، بيانا أصدرته حركة النهضة، الاثنين الماضي، حول استقباله لمحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الناشطين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بأنه تهديدا لشخصه.

وقال "السبسي"، اليوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن "بيان النهضة فيه تهديد لي أنا، وأنا لن أسمح بذلك".

وأضاف "السبسي" أنه استقبل وفد هيئة الدفاع المكونة من 3 محامين وتسلم منهم ملفا كاملا عن ما يعرف بالجهاز السري الذي يرتبط بحركة "النهضة".

وقال الرئيس التونسي: "أنا أقابل كل الناس، وكل من أراد أن يزورني مرحبا به، ولن أتحكم في ما يقوله 3 محامين طلبوا لقائي وسلموا لي ملفا مجلدا عن القضية، وأنا لن أغمض عيني عنها".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، استقبل الاثنين الماضي، وفدا عن هيئة الدفاع عن الناشطين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتالهما متطرفون على التوالي في السادس من فبراير و26 يوليو 2013.