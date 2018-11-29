الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أنقرة تطلق اسم "مالكولم إكس" على شارع السفارة الأميركية الجديدة "مالكولم اكس"

أطلقت تركيا الخميس اسم المدافع الأميركي الراحل عن الحقوق المدنية مالكولم إكس على الشارع الذي ستقام فيه السفارة الاميركية الجديدة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

والسفارة الجديدة التي ستنتهي الأعمال فيها في 2020، كانت حتى الآن تقع في "شارع 1478".

واللافتات التي تحمل الاسم الجديد رفعت صباح الخميس، بناء على قرار للمجلس البلدية اتّخذ الشهر الماضي.

وكان مالكولم اكس، الناشط المسلم الأميركي الأسود الذي اغتيل في 1965، واحداً من أشدّ المدافعين عن الحقوق المدنية للسود الأميركيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد بنات مالكولم إكس بأن "يبقى" اسمه في العاصمة التركية.

وقد لجأت السلطات التركية مراراً في الأشهر الأخيرة إلى "دبلوماسية الشارع"، فأعادت في شباط/فبراير تسمية الجادة الممتدّة على مقربة من السفارة الأميركية الحالية، باسم الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا ضد ميليشيا كردية تدعمها واشنطن.

وهذا الهجوم الذي سمي "غصن الزيتون" تسبّب بعودة التوتّر بين البلدين، الحليفين مع ذلك في إطار حلف شمال الاطلسي.