انت الان تتابع نجلاء بدر: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ م

أشادت الفنانة نجلاء بدر، بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، معربةً عن فخرها بذلك، خاصةً أنه المهرجان الرسمي الممثل لمصر دوليًا، مضيفةً خلال استضافتها من قِبل قناة DMC على هامش الحفل الختامي للمهرجان، إنها تتمنى العمل مع الفنان محمد رمضان، وتابعت بعدما طُلب منها توجيه رسالة لنجم تختاره: "أنا بحب محمد رمضان جدًا، هو فنان هايل بصراحة، ومهما كانت من حوله حروب، فلا يمكن الإنكار بأنه فنان بجد ورائع، وأتمنى أشتغل معاه الفترة الجاية".

وأُقيمت فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس