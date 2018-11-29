محمد حفظي: «القاهرة السينمائي» واجه تحديات كبيرة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ م
محمد حفظي
قال السيناريست والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن هناك الكثير من التحديات التي واجهت المهرجان في دورته الأربعين، وكان من أبرزها ضيق الوقت وقلة الإمكانيات، مضيفًا خلال استضافته على هامش الحفل الختامي للمهرجان، أن التعاون كان كبيرًا بين فريق عمل المهرجان، وأن الشخصيات التي تم الاستعانة بها من الخارج حققت إضافة كبيرة، مشيرًا إلى أن وزارات الثقافة والسياحة والمالية والتخطيط قدّموا دعمًا كبيرًا ما أدى لخروج الدورة بشكل لائق يلاقى استحسان الجمهور.
وأُقيمت فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس
وأُقيمت فعاليات الدورة الأربعين، في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، أصغر رئيس في تاريخ المهرجان، ورمز المهرجان التاريخي المدير الفني يوسف شريف رزق الله.
ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة 7 سنوات حتى عام 1983، ثم شُكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب سعد الدين وهبة، حيث احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية، حتى أصبح ضمن أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم، بعد مهرجان لندن السينمائي.
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