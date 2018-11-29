انت الان تتابع أول تعليق من وليد صلاح قبل لقاء الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ م
علق وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على مباراة فريقه أمام فريق نادي الزمالك بكأس زايد للأندية "البطولة العربية"، المقرر لها غدًا الجمعة في تمام السابعة مساءً، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "البطولة العربية تتميز بعدة أمور أبرزها أنه لا يوجد صراع على النقطة مثل الدوري". وتابع: "سوف نلعب مباراة ثقيلة أمام فريق كبير مرشح للفوز بالبطولة، ولكن كلنا ثقة في قدرات لاعبينا على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للدور المقبل".
وأكد مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري: "أثق في لاعبي الاتحاد وقدرتهم على الفوز أمام الزمالك، فنحن تمكنا من الفوز على الأهلي رغم أنه كان بطل الدوري لعدة سنوات ويشارك في بطولات عديدة"... "مستوى الزمالك والانتصارات التي يحققها، بمثابة حافز لنا لاقتناص الفوز". واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته: "اعترضنا
وأكد مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري: "أثق في لاعبي الاتحاد وقدرتهم على الفوز أمام الزمالك، فنحن تمكنا من الفوز على الأهلي رغم أنه كان بطل الدوري لعدة سنوات ويشارك في بطولات عديدة"... "مستوى الزمالك والانتصارات التي يحققها، بمثابة حافز لنا لاقتناص الفوز".
واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته: "اعترضنا على طاقم التحكيم التونسي في مباراة الذهاب لوجود لاعبين من تونس في صفوف الزمالك، وسوف يدير لقاء الغد طاقم حكام مغربي".
وكانت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، قد أعلنت عن طاقم تحكيمي مغربي لإدارة مباراة العودة بين الزمالك والاتحاد، بقيادة علي صباح حكم ساحة، ويعاونه كل من أمير داود وحيدر عبد المحسن، وحكم رابع يوسف سعيد حسن، ويراقب اللقاء السعودي يحيى القرني، حيث يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك غدًا في إياب دوري الــ 16 من مسابقة كأس زايد.
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