انت الان تتابع أسرة الطالبة بسملة تتنازل عن الشق الجنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجلاء بدر ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٦ م

توجهت أسرة الطالبة بسملة علي، صاحبة واقعة التنمر، اليوم الخميس، إلى مجمع محاكم شطا، وتنازلت عن الشق الجنائي، واكتفوا بالشق التأديبي والإداري لمحاكمة المعلم، بعد إحالة المدرس لمحاكمة عاجلة في جلسة 2 ديسمبر المقبل. كانت النيابة العامة قررت الثلاثاء الماضي، حبس المدرس"س.د"، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب استدعائه بعد انتهاء اليوم الدراسي، على خلفية واقعة التنمر والإستهزاء من الطالبة بسملة، للتحقيق في ملابساتها وبمواجهة المدرس بأقوال الطالبة، نفاها جملة وأكد أنه قال للطلاب حرفيًا: أعرب جملة بسملة طالبة سمراء، وليس سوداء.

وكان السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، قرر استبعاد المدرس، بعد تنمره على التلميذة ذات البشرة الداكنة، ونعتها بـ"السوداء". وتبين من التحقيقات أن موجها للغة العربية أوقف التلميذة، بسملة، لإجابته عن بعض الأسئلة، وبعد خروجه من الفصل، سألها معلم اللغة العربية عن اسمها، فأجابت: بسملة، فقام