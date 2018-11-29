انت الان تتابع تيري هنري يرشح أتليتكو مدريد للفوز بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٨ م

يرى الفرنسي تيري هنري المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي أن أتلتيكو مدريد قادر على التتويج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا، لما يملكه الفريق من لاعبين مميزين إلى جانب عقلية مدرب الفريق دييجو سيميوني، وجاءت تصريحات هنري عقب تلقى فريقه الهزيمة أمس أمام الروخي بلانكوس بهدفين للا شيء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقال الغزال الفرنسي: "أتلتيكو مرشح بقوة للفوز باللقب، لقد كانوا على بعد ثانية واحدة من الفوز باللقب من قبل وخسروا نهائيا أخر بعد ذلك أمام ريال مدريد أيضا".

وتابع هنري قائلا: "اللاعبون الذين رأيتهم والمدرب قادرون على الفوز بالشامبيونز ليج، لكن بالطبع هنا فرق مثل يوفنتوس، برشلونة، ريال مدريد، مرشحة للفوز كذلك باللقب". وأشاد مدرب موناكو صاحب الـ41 عامًا بدييجو سيميوني، مدير فني أتليتكو، قائلا: "فريقه كان فائزًا بهدفين لكنه لم يجلس مطلقا على الدكة، ظل يصرخ