الان تتابع عاجل.. ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان في الأرجنتين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أفاد البيت الأبيض، منذ قليل، بإلغاء اللقاءات الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية في نبأ عاجل.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق عن إلغاء لقا مرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين بسبب الأزمة الأوكرانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان في الأرجنتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .