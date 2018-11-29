الان تتابع عاجل.. ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان في الأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفاد البيت الأبيض، منذ قليل، بإلغاء اللقاءات الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية في نبأ عاجل.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق عن إلغاء لقا مرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين بسبب الأزمة الأوكرانية.