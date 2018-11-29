الان تتابع الرئيس اليمني: أرضنا لن تصبح خصبة لملالي طهران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي،على رفضه لملالي إيران وسياساتها الهدامة في المنطقة ولأذنابها من الميليشيات الحوثية.

وقال هادي:” هذه الأرض خلقت يمنية ولن تكون أرضاً خصبة لملالي طهران، وادواتهم كما لم تكن قبلهم للمستعمر البريطاني ، إن للحرية ثمن غال وللكرامة طريق وحيد يبدأ برفض الظلم ولا يتوقف حتى يتحقق النصر الكامل .