الان تتابع الرئيس اليمني: أرضنا لن تصبح خصبة لملالي طهران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي،على رفضه لملالي إيران وسياساتها الهدامة في المنطقة ولأذنابها من الميليشيات الحوثية.
وقال هادي:” هذه الأرض خلقت يمنية ولن تكون أرضاً خصبة لملالي طهران، وادواتهم كما لم تكن قبلهم للمستعمر البريطاني ، إن للحرية ثمن غال وللكرامة طريق وحيد يبدأ برفض الظلم ولا يتوقف حتى يتحقق النصر الكامل .
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: أرضنا لن تصبح خصبة لملالي طهران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .